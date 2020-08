В стране и мире В Бейруте произошел крупный пожар рядом с больницей: видео Кирилл Васин Данных о пострадавших пока не поступало. © Видео: Lebanese News and Updates, Twitter © Фото: Lebanese News and Updates, Twitter В пострадавшем накануне от мощного взрыва Бейруте произошел новый крупный пожар. Кадры инцидента попали в Сеть. На них виден крупный столб густого черного дыма, поднимающийся из городской застройки. По информации Lebanese News and Updates, пожар произошел возле государственной больницы и газового завода. Данных о пострадавших пока не поступало. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует