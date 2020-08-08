Медведев сравнил события 2008 года в Южной Осетии с объявлением войны

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году «речь шла об объявлении войны России».

«Сегодня исполняется 12 лет с того момента, как наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии. По сути, речь шла об объявлении войны Российской Федерации. Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость», - написал Медведев на своей странице «Вконтакте».

В 2008 году Грузия из «Градов» в ночь на 8 августа обстреляла территорию Южной Осетии, после чего грузинские войска атаковали республику и разрушили часть Цхинвала. Тогда Россия, выступив в защиту жителей Южной Осетии, ввела в республику войска и спустя пять дней боевых действий освободила регион. После этого, 26 августа 2008 года наша страна признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.