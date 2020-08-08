Предсказавший победу Трампа эксперт сделал новый прогноз

Профессор истории Аллан Лихтман предсказал победу кандидату в президенты Соединенных Штатов Джозефу Байдену.

Уточняется, что для определения победителя он использует собственную уникальную систему «13 ключей к Белому дому», в основе которой лежат 13 вопросов, на которые можно ответить только «да» или «нет».



В частности, специфика вопросов направлена на экономическое положение страны, социальное волнение, наличие скандалов, серьезные удачи и неудачи кандидатов, а также их харизму.



Для того, чтобы сделать прогноз Лихтману необходимо получить не менее шести одинаков ответов, пишет The New York Times.

Аллан Лихтман прогнозирует исход выборов президента США с 1984 года и за это время ошибся только раз в 2000 году, когда победу одержал Джордж Буш-младший, а по предсказанию выпал Альберту Гору.