Внедорожник протаранил ворота на границе с Абхазией: видео

Черный внедорожник с дагестанскими номерами жестко протаранил железные ворота на пограничном пункте с Абхазией в Адлере. Водитель, находившийся за рулем, решил просто проигнорировать требования сотрудников пограничной службы.

На кадрах инцидента видно, как внедорожник начинает движение, несмотря на окрики пограничников, а затем, набрав скорость, таранит ворота и скрывается с места происшествия. Ролик опубликован в Instagram.

В правоохранительных органах журналистам подтвердили произошедшее. Обстоятельства инцидента выясняются.