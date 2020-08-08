Внедорожник протаранил ворота на границе с Абхазией: видео
Автомобиль, несмотря на окрики пограничников, набирает скорость и скрывается с места происшествия.
© Видео: kmv_info, Instagram © Фото: kmv_info, Instagram
Черный внедорожник с дагестанскими номерами жестко протаранил железные ворота на пограничном пункте с Абхазией в Адлере. Водитель, находившийся за рулем, решил просто проигнорировать требования сотрудников пограничной службы.
На кадрах инцидента видно, как внедорожник начинает движение, несмотря на окрики пограничников, а затем, набрав скорость, таранит ворота и скрывается с места происшествия. Ролик опубликован в Instagram.
В правоохранительных органах журналистам подтвердили произошедшее. Обстоятельства инцидента выясняются.