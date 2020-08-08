Разбившийся в Индии самолет дважды заходил на посадку

Развалившийся на две части индийский пассажирский Boeing 737 дважды заходил на посадку.

Как рассказал представитель управления аэропортов Индии, самолет должен был садиться на полосу №28, но пилот не смог ее увидеть, и во время второй попытки запросил посадку на полосу №10.

Представитель добавил, что видимость была затруднена из-за сильного дождя, который в то время шел в районе аэропорта, а ВПП расположена на возвышенности с пологим склоном, по которому и скатилось воздушное судно, пишет Times of India.

Во время посадки 7 августа самолет раскололся на две части после того, как упал со склона - сильно пострадала его носовая часть и кабина пилотов. Всего на борту лайнера, совершавшего рейс из Дубая, в аэропорт Кожикоде было 190 человек, среди которых 174 взрослых, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Погибли 20 человек.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией индийскому коллеге Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди.