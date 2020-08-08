Фрагмент церкви Иоанна Крестителя XIV века обнаружили в Великом Новгороде

В Великом Новгороде обнаружили фрагмент церкви Иоанна Крестителя XIV века. Находка располагалась в исторической части города, которую не так давно передали в безвозмездное пользование музею-заповеднику.

Как сообщил мэр города Сергей Бусурин, был найден угол церкви. Обнаружить его удалось благодаря исторической карте, на которой церковь и была указана.

«Только в середине недели успели поговорить с заместителем директора института археологии РАН Петром Гайдуковым о том, что южная часть Торговой стороны - настоящий историко-археологический квартал, как сегодня археологи нашли церковь Иоанна Крестителя у немецкого двора. Вторая половина 14 века. Петр Георгиевич, наверное, должен был воскликнуть, как в свое время академик Арциховский: "Я этой находки ждал двадцать лет!"», - сообщил Бусурин на своей странице в VK.

Он также отметил, что совершенная ранее передача части города музею производилась с целью создания целого историко-архитектурного квартала.