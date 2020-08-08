Специалисты Роспотребнадзора приступили к тестированию жителей Бейрута на COVID-19
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Специалисты Роспотребнадзора приступили к тестированию жителей Бейрута на COVID-19. В городе развернута лаборатория, уже взято 76 проб.
«Лаборатория Роспотребнадзора по определению коронавируса приступила к работе, уже взято 76 проб», - отметил руководитель оперативной группы Роспотребнадзора Сергей Воронцов.
Он добавил, что пробы поступают из районной больницы. Вчера, 7 августа, поступили 50 проб. Сегодня их количество увеличилось.
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. По последним данным, погибли 154 человека, более 60 числятся пропавшими без вести.