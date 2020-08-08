В Крыму сообщили о завезенных случаях COVID-19 с Украины

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на полуострове за последние сутки было зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, среди которых есть завезенные с территории Украины.

«Восемь случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, десять – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, шесть - при скрининге здоровых лиц, три случая – завозные из Украины», - написал он на своей странице в Сети.

Также он отметил, что всего на территории Крыма диагностировано 1437 случаев коронавируса, из которых 78 - завозные.

Незадолго до этого стало известно, что для туристов республики снова начали действовать ограничения - для посещения санаториев необходимо предъявить справку об отсутствии коронавируса.