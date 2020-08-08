Музейно-исторический парк «Остров фортов» открылся в Кронштадте

В Кронштадте открылся Музейно-исторический парк «Остров фортов». Он посвящен ВМФ и представляет собой центральное общественное пространство историко-культурного кластера, создаваемого в Кронштадте в исполнение поручения президента Российской Федерации Владимира Путина.

Открытие парка было организовано в формате праздника, в мероприятии приняли участие Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, член рабочей группы по развитию города Кронштадта Марика Коротаева и замглавы администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк.

Торжественное открытие парка также посетили почетные граждане Кронштадта, представители городских общественных объединений, музейного сообщества, кронштадтские деятели культуры и искусства. Гостей развлекали военный духовой оркестр, музыкальные коллективы, ходулисты и аниматоры. Первые посетители парка получили сувениры от проекта «Остров фортов».

«Музейно-исторический парк расширяет возможности для отдыха и самообразования жителей Кронштадта и гостей города. Мы постарались учесть основные потребности будущих посетителей парка, предусмотрели развлекательную и обеспечивающую инфраструктуру, подготовили программу мероприятий выходного дня. Мы рассчитываем, что парк станет постоянной точкой притяжения, что будет способствовать успешной реализации его просветительских и воспитательных функций, связанных с продвижением российского военно-морского флота и популяризацией его истории», - рассказала член рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу.

Вход в парк бесплатный, в нем предусмотрены расширенные возможности для отдыха и развлечений, созданы тематические площадки с информацией об истории ВМФ России, в числе которых главный объект парка - Аллея героев российского флота, рассказывающая о более чем трех веках истории Военно-Морского Флота, и Маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

На территории парка «Остров фортов» обустроены детская площадка площадью 1000 кв. м, прогулочные зоны и зоны тихого отдыха, в том числе яблоневый сад с прудом, установлены панорамные качели на берегу с одновременной посадкой до 24 человек. Воспользоваться всеми этими объектами можно бесплатно. Также в парке есть платный детский веревочный парк с инструкторами-аниматорами.

В музейно-историческом парке «Остров фортов» будут проводиться концерты, театральные, музыкальные и поэтические вечера, ярмарки, экскурсии, открытые лекции и другие культурно-массовые мероприятия.