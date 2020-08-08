Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с жертвами авиакатастрофы
В результате жесткой посадки самолет развалился на две части, в результате чего погибли 20 человек.
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Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с авиакатастрофой, произошедшей в аэропорту Кожикоде.
«Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», - уточняется в сообщении на сайте Кремля.
Трагедия произошла вечером 7 августа. Из-за жесткой посадки пассажирский самолет развалился на две части, в результате чего погибли 20 человек.
Ранее стало известно, что спасателям удалось обнаружить черные ящики самолета.