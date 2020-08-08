В стране и мире «По-летнему комфортно»: москвичей ждут теплые выходные Егор Левин Специалист спрогнозировал переменную облачность и небольшие кратковременные дожди. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что погода в центральной России на наступивших выходных продолжит радовать своим теплом и останется «по-летнему комфортной». «Формироваться метеорологические условия в столичном регионе будут под влиянием двух атмосферных вихрей: погожий и довольно теплый антициклон с северо-запада станет причиной относительно высоких температур, а циклон, кружащий гораздо юго-восточнее нашего региона, подбросит в дневные часы на территорию Московской области очаги небольших дождей», - поделился прогнозом Леус. Таким образом, в субботу и воскресенье жителей Москвы и Подмосковья ждет переменная облачность и небольшие кратковременные дожди, а дневная температура поднимется до +25 и +26 градусов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует