Грузовик «расплющил» легковушку под Новосибирском: есть жертвы

В субботу, 8 августа, под Новосибирском произошло столкновение легкового автомобиля с грузовиком, в результате которого погибли четыре человека, среди которых шестилетний ребенок.

«По предварительной информации, Hino Ranger, по неустановленным пока причинам, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mazda. На месте погибли три пассажира автомобиля Mazda, водитель скончался позже в больнице», - сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Купинскому району Новосибирска Вячеслав Чуриков.



Помимо этого, еще один ребенок 12 лет и женщина получили травмы различной степени тяжести, в результате чего были госпитализированы.

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На кадрах, опубликованных с места, видно, что в результате столкновения салон и задняя часть легкового автомобиля были полностью «расплющены». Из-за мощного удара в переднюю часть грузовика были впечатаны детали легковушки.