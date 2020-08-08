Названо число пропавших без вести после взрыва в Бейруте

В Минздраве Ливана назвали число пропавших без вести после мощного взрыва в столице страны Бейруте.

По данным ведомства, без вести пропавшими числятся более 60 человек. Погибли 154 человека. Около 120 раненых находятся в критическом состоянии, передает агентство France Press со ссылкой на Минздрав страны.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий.