Названо число пропавших без вести после взрыва в Бейруте
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий.
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В Минздраве Ливана назвали число пропавших без вести после мощного взрыва в столице страны Бейруте.
По данным ведомства, без вести пропавшими числятся более 60 человек. Погибли 154 человека. Около 120 раненых находятся в критическом состоянии, передает агентство France Press со ссылкой на Минздрав страны.
Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий.