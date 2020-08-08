На курорты Египта разрешили отправляться без теста на COVID-19

В курортные города Египта, такие как Шарм-аль-Шейх, Таба, Хургада, Марса-Алам и Мерса-Матрух, можно отправляться без теста на COVID-19.

Тем, кто захочет поехать в другие города страны, понадобится отрицательный тест на COVID-19, пройденный не более чем за 72 часа до прибытия в Египет. Об этом сообщается на официальной странице в Twitter Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.

Ранее в АТОР назвали страны Европы, готовые принять туристов из РФ. При этом другая часть государств решила не открывать границы для России как минимум до второй половины августа.