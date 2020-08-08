Экзорцист РПЦ умер от коронавируса
Священнослужитель регулярно занимался исцелением одержимых нечистыми духами.
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В связи с осложнениями от коронавируса скончался насельник Троице-Сергиевой лавры, известный среди верующих как экзорцист, архимандрит Герман (Чесноков).
«Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе Божием», - говорится в сообщении на сайте лавры.
Священнослужитель регулярно совершал в Петропавловском храме возле лавры чина «исцеления одержимых нечистыми духами» - обряд «отчитка бесноватых».