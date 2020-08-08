Назван самый бодрящий кофе

Кофейный блогер Ольга Игнатьева назвала самый бодрящий вид кофе.

По ее словам, таковым является так называемый нитро кофе, который недавно появился на рынке. Для его приготовления используют кофе холодного заваривания. Когда он настоится некоторое время, его насыщают азотом. Как отметила эксперт, его довольно приятно пить из-за сливочного вкуса.

Но есть у этого напитка и минусы. Так, нитро кофе сильно влияет на нервную систему, а если пить его вечером, человек вряд ли сумеет заснуть, передает радио Sputnik.