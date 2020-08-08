Врач рассказал об опасности одноразовых линз

При неправильном использовании одноразовых контактных может быть повреждена структура глаз, из-за чего могут появиться болезненные ощущения, заявил заведующий офтальмологического отделения Госпиталя для ветеранов войн №2 столичного департамента здравоохранения Алексей Егоров.

По словам специалиста, длительное применение линз вызывает изменения со стороны переднего отрезка глаза.

«Очень отдаленно это можно сравнить с мозолями на ногах, но только по эффекту, а не проявлению. С самим глазом также происходят изменения на клеточном уровне: в роговицу прорастают сосуды», - пояснил офтальмолог.

Чтобы избежать серьезных последствий, необходимо снимать линзы перед сном и регулярно их менять, заключил Егоров в интервью агентству городских новостей «Москва».