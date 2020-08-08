В Польше сообщили о планах начать военное сотрудничество с США

Глава кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео подпишет новое польско-американское соглашение о военном сотрудничестве 15 августа.

«Помпео подпишет соглашение о военном сотрудничестве, выраженном в декларациях, подписанных лидерами Польши и США в прошлом году в Вашингтоне», - сказал руководитель аппарата президента.

На данный момент документ находится на стадии согласования в администрациях обеих стран, однако все внутренние процедуры будут завершены в срок.

«Со стороны Польши в присутствии президента в Президентском дворце его подпишут министр национальной обороны Мариуш Блащак, а с американской стороны - госсекретарь Майк Помпео», - уточнил Щерский в комментарии Польскому агентству печати.

Согласно новому соглашению, в Польшу дополнительно направят около тысячи американских военнослужащих, а также будет создан передовой элемент командования 5-го корпуса из Кентукки. В том числе, планируется создать Центр боевой подготовки, разместить эскадрилью беспилотных летательных аппаратов и подразделение спецназа США.