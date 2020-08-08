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Эксперт рассказал, ждут ли Землю мощные магнитные бури

Кирилл Васин
11:55 08.08.2020
В СМИ появилась информация о том, что в августе произойдут несколько мощных вспышек на Солнце, которые повлекут за собой сильные магнитные бури.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andrew Mccaren, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Руководитель Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш рассказал «Звезде», ждут ли Землю мощные магнитные бури.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в августе произойдут несколько мощных вспышек на Солнце, которые повлекут за собой сильные магнитные бури. Бури, в свою очередь, могут повлиять на здоровье людей и работу техники на Земле.

«На Солнце нет сейчас источников, которые могли бы спровоцировать бурю. Возмущение бывает, на днях тоже было. Но это не буря, просто маленькое возмущение. В августе возможна одна малая буря. Солнце начинает немножко просыпаться, но до больших бурь – нет. Ни на людей, ни на технику не подействует», - отметил специалист.

Он также подтвердил, что мощные магнитные бури напрямую влияют на здоровье людей. По его словам, в такие периоды почти в два раза возрастает число инфарктов и инсультов.

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