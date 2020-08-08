Врач рассказала, как восстановить легкие после COVID-19

Врач-пульмонолог Пироговского центра (КДЦ Арбатский) Ольга Богуш рассказала, как восстановить легкие после COVID-19.

По ее словам, для этого обязательно заниматься дыхательной гимнастикой. Нужно задействовать нижние отделы легких, которые обычно не используются при дыхании. Для этого могут помочь упражнения из йоги.

«Пока сохраняется слабость, заниматься можно лежа в постели», - приводит слова специалиста «Российская газета».

Ранее врачи рассказали о связи икоты и коронавируса. По словам экспертов, одним из возможных симптомов COVID-19 может быть длительная икота.