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Спасатели МЧС за сутки обследовали 1 тысячу кв. м. завалов в Бейруте

Светлана Головина
11:38 08.08.2020
В ходе поисково-спасательной операции российскими специалистами были обнаружены тела четырех погибших.
Спасатели МЧС за сутки обследовали 1 тысячу кв. м. завалов в Бейруте
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress

За последние сутки сотрудники МЧС России обследовали одну тысячу квадратных метров завалов в разрушенном от мощного взрыва Бейруте.

«При помощи альпинистского снаряжения обследована часть подвального помещения элеватора», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, медицинские работники в мобильном госпитале оказали помощь в 84 случаях. Уточняется, что госпитализация никому из них не потребовалась.

Также десять пострадавших обратились за помощью к российским психологам.

На данный момент на месте разрушений работают около 160 специалистов МЧС.

Во вторник, 4 августа, в порту ливанской столицы прогремел мощный взрыв, в результате которого были уничтожены и повреждены сотни жилых и офисных домов. Жертвами оказались свыше 150 человек, около пяти тысячи получили травмы различной степени тяжести, еще десятки числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным местных властей, причиной взрыва могла стать возгорание более 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры.

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