Умер глава Кубанской митрополии Исидор
Как сообщил в своем паблике представитель Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва, причиной смерти митрополита стали осложнения из-за COVID-19.
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Глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор умер в субботу, 8 августа. Причиной смерти стала непродолжительная тяжелая болезнь.
«8 августа после непродолжительной тяжелой болезни, на 80-м году жизни отошел ко Господу председатель Высшего общецерковного суда Русской Православной Церкви, глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор», - говорится в сообщении на сайте митрополии.
Как сообщил в своем паблике представитель Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва, причиной смерти митрополита стали осложнения из-за COVID-19.