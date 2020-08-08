Назван способ быстро избавиться от лишнего веса

Ученые из университетов Шербрука и Копенгагена обнаружили возможный способ превращения белого жира в бурый в человеческом организме. В случае успеха в исследовании это даст возможность более качественно бороться с ожирением и сопутствующими ему проблемами со здоровьем без хирургического вмешательства.

Исследователи установили, что в более ранних опытах ученые нацеливались в большинстве случаев на бета3-адренорецепторы (b3-AR), которые часто работают плохо, вместо того, чтобы обратить внимание на рецепторы b2-AR, стимулирующие термогенез.

«Активация бурого жира сжигает калории, улучшает чувствительность к инсулину и влияет на регуляцию аппетита», - говорится в тексте исследования.

Таким образом, ученые планируют вскоре перейти от теории к практике. Полученные ими данные позволяют говорить о потенциально большой пользе для страдающих от ожирения и диабета людей.