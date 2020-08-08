В США запустят местный аналог «Евровидения»

В Соединенных Штатах планируют запустить собственное музыкальное шоу, аналогичное знаменитому «Евровидению». Новый проект будет носить название The American Song Contest – на основе полного наименования Eurovision Song Contest.

Участники, презентующие песни на конкурсе, будут представлять разные штаты страны. Общая задумка останется прежней. Побороться за первое место смогут сольные музыканты и коллективы до шести человек.

У музыкального конкурса будет несколько этапов, заканчивающиеся финалом, в котором лучшее выступление выберут телезрители.

Авторами нового шоу стали Кристер Бьоркман, заявивший, что проект является мечтой его детства, и Бен Сильверман. Последний сообщил изданию Variety, что на продвижение данной идеи у него ушло 20 лет.

Ранее стало известно, что «Евровидение» в следующем году будет проходить в Роттердаме 18, 20 и 22 мая.