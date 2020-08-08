Гинцбург назвал единственно верный способ борьбы с коронавирусом

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил советы по лечению, которые в большинстве даются заболевшим коронавирусной инфекцией. По его словам, способ лечения может быть исключительно один.

«Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определенного вида к этому вирусу, больше ничего. А все остальное – это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мертвому припарки», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он также отметил, что имеет ввиду антитела в виде плазмы или препарата, то есть концентрата.

Ранее в Минздраве спрогнозировали поведение коронавируса в осеннее время года. В ведомстве заявили, что значительного подъема заболеваемости не должно произойти. Главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов не отрицает роста числа инфицированных с наступлением сентября, однако оно будет не критичным.