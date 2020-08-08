Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: у одного из погибших при авиакатастрофе в Индии был COVID-19

Светлана Головина
10:49 08.08.2020
Все, кто принимал участие в спасательной операции, будут протестированы на коронавирус в ближайшее время.
СМИ: у одного из погибших при авиакатастрофе в Индии был COVID-19
© Фото: XinHua, Globallookpress

У одного из пассажиров самолета, потерпевшего крушение в результате жесткой посадки 7 августа в аэропорту Индии, оказался положительный тест на коронавирус.

Всем участвовавшим в спасательной операции в ближайшее время необходимо явиться в медучреждения для прохождения тестирования.

При выявлении симптомов респираторных заболеваний граждане будут помещены на карантин, пишет местное издание Money сontrol со ссылкой на главу Минздрава К.К. Шайладжа.

Ранее стало известно, что на месте жесткой посадки Boeing-737 в городе Кожикоде были обнаружены  бортовые самописцы. По последним данным, в результате трагедии жертвами оказались 20 человек, свыше сотни получили травмы различной степени тяжести. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.08.2020, 19:05
Осколки Бейрута: как столица Ливана пережила третий день после взрыва
Дата06.08.2020, 14:59
Корабли ТОФ обстреляли «вражескую» подлодку бомбами и торпедами
Дата08.08.2020, 10:20
Дочь Тутберидзе впервые вышла на лед после перелома
Дата05.08.2020, 12:03
Очередной полк ЗРС С-400 передан Министерству обороны России
Дата26.07.2020, 17:15
Неизвестный де Траверсе: как морской министр стал серым кардиналом первой русской экспедиции в Антарктиду
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:38 В стране и мире
Спасатели МЧС за сутки обследовали 1 тысячу кв. м. завалов в Бейруте
11:24 В стране и мире
Назван способ быстро избавиться от лишнего веса
11:11 В стране и мире
Врач рассказала, как восстановить легкие после COVID-19
10:20 Спорт
Дочь Тутберидзе впервые вышла на лед после перелома
09:15 В стране и мире
Врачи рассказали о связи икоты и коронавируса
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы шесть признаков распространения рака в организме
Видео
«Искандер-М» наносит сокрушительный удар по «врагу» под Астраханью: эффектные кадры учений
«Клоунада»: критик Соседов о браке Пугачевой и Галкина
Врач рассказала, как восстановить легкие после COVID-19
Видео
Кокорин ответил на вопрос о переходе в «Спартак»
Видео
Сальто над водой: в Приморье сняли на видео самую быструю и агрессивную акулу
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.