СМИ: у одного из погибших при авиакатастрофе в Индии был COVID-19

У одного из пассажиров самолета, потерпевшего крушение в результате жесткой посадки 7 августа в аэропорту Индии, оказался положительный тест на коронавирус.

Всем участвовавшим в спасательной операции в ближайшее время необходимо явиться в медучреждения для прохождения тестирования.

При выявлении симптомов респираторных заболеваний граждане будут помещены на карантин, пишет местное издание Money сontrol со ссылкой на главу Минздрава К.К. Шайладжа.



Ранее стало известно, что на месте жесткой посадки Boeing-737 в городе Кожикоде были обнаружены бортовые самописцы. По последним данным, в результате трагедии жертвами оказались 20 человек, свыше сотни получили травмы различной степени тяжести.