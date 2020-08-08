В России за сутки подтверждены 5 212 случаев инфицирования COVID-19
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 6 615 россиян. Всего выздоровели 690 207 человек.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
За сутки в 85 регионах России подтвердились 5 212 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 882 347. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 6 615 россиян. Всего выздоровели 690 207 человек.
На 8 августа в стране проведено 30,3 миллиона тестов на коронавирус.