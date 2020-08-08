Кардиолог объяснил, что вызывает метеочувствительность

Врач-кардиолог, профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий Конев рассказал, что чувствительность человека к перепадам атмосферного давления связана не только с внешними факторами, но и внутренним состоянием, в частности, паникой.

«Это изменения не чисто физиологические, но еще и изменения в структуре психики. Больше паника играет роль, чем сам перепад давления», - сказал специалист.

По словам Конева, зачастую метеочувствительность проявляется у пожилых людей, детей, у которых еще не сформирована регуляция, а также у граждан с признаками нарушения психики.

«Крошечная доля людей в мире подвержена метеочувствительности, поэтому эта проблема часто бывает раздута. Наш вестибулярный аппарат настроен на определенный уровень давления, но запас прочности у него чрезвычайно велик», - отметил кардиолог в интервью ТАСС.

Конев аргументировал, во время полета в самолете атмосферное давление падает свыше, чем на треть, когда как на земле - максимум на 2%.