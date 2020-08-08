«Не верьте фейкам»: Дегтярев прокомментировал командировки хабаровских чиновников в бизнес-классе
Вопрос об установлении ответственного за публикацию несогласованного с врио губернатора проекта решается.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не разрешал чиновникам летать в командировки бизнес-классом.
«Некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелеты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю, мной 5 августа подписано постановление 333-пр. Там черным по белому написано: эконом-класс. См. пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны», - призвал Дегтярев в своем паблике.
Так он прокомментировал несогласованную с ним публикацию проекта, гарантирующего чиновникам компенсацию поездок по территории РФ, но не выше стоимости проезда «воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса». Вопрос об установлении ответственного за это лица и санкций в отношении него решается.