Врачи назвали продукты, снижающие сахар и риск инфаркта

Канадские медики из Гуэлфского университета выяснили, что снизить уровень сахара в крови, а также уменьшить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы помогают бобовые.

В частности, специалистами были отмечены нут, различные виды бобов, чечевица и горох, которые обладают свойствами снизить уровень холестерина и сахара.

Однако врачи отметили, что данные продукты эффективны только в качестве профилактической меры.

Также специалисты установили, что в бобовых содержится большое количество клетчатки и белка, а также много витаминов и минералов, среди которых цинк, железо, кальций и магний.

Для получения максимальной пользы от бобовых, их необходимо замачивать в воде на восемь часов перед приготовлением, чтобы из них смогла выйти фитиновая кислота, снижающая способность организма усваивать полезные вещества, пишет Food.news.