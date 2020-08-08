Холодный август: в центральных регионах России ожидается спад температуры

На территории Центрального федерального округа России со среды следующей недели произойдет значительный спад температуры. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Столбики термометров в некоторых регионах упадут до 15-20 градусов. Такой температурный уровень не соответствует климатической норме, отклоняясь на 2,5-3 градуса в сторону понижения.

«Заметное похолодание со среды», - цитирует специалиста ТАСС.

В столице падение температуры будет очень ощутимым. В среду и четверг москвичам стоит ожидать не выше 15-20 градусов тепла.

Помимо похолодания на территории ЦФО прогнозируется облачная погода и кратковременные дожди.