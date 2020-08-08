Пострадавшая в ДТП в Тамбове умерла в больнице

В тамбовской больнице скончалась от полученных травм женщина, которая была деблокирована после ДТП. Пострадавшая в тяжелом состоянии была направлена в медицинское учреждение, но ее жизнь спасти не удалось.

Ранее, в 21.01 (время совпадает с московским) в местное отделение МЧС поступило сообщение о серьезной аварии, произошедшей в городе на Бульваре Энтузиастов. На дороге столкнулся грузовик Volvo и пассажирский автобус.

Согласно имеющимся данным, с места инцидента были госпитализированы 5 человек, 3 из которых находились на тот момент в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тамбовской области.

С пассажирами автобуса в настоящее время проводят беседы психологи регионального МЧС. Кроме того, на месте происшествия действует оперативная группа.