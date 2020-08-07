В Роскосмосе сообщили о решении основных технических проблем
На данный момент отечественные ракеты запускаются без аварий 22 месяца подряд.
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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что основные технические проблемы с ракетно-космической техникой были преодолены.
«Уже нет таких проблем в ракетно-космической технике, как два года тому назад», - сказал глава Роскосмоса.
По словам Рогозина, на данный момент российские ракеты запускаются без аварий 22 месяца подряд, пишет РИА Новости.
В рамках интервью гендиректор госкорпорации сообщил, что инженеры планируют создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая сможет превзойти по расчетному количеству пусков носитель Falcon 9 от компании SpaceX.