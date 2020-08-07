Рогозин заявил о планах создать ракету лучше, чем у Маска

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует создать ракету-носитель «Союз-СПГ» с многоразовой первой ступенью, которая сможет превзойти по расчетному количеству пусков носитель Falcon 9 от компании SpaceX.

По его словам, новый российский носитель будет разработан на метане.

«Она будет изначально создаваться как многоразовый ракетно-космический комплекс. Не "полумногоразовый", как у SpaceX, а многоразовый», - уточнил Рогозин.

Также глава Роскосмоса добавил, что «Союз-СПГ» сможет совершить 100 полетов в отличие от Falcon 9, который рассчитан только на 10 стартов.

Рогозин подчеркнул, что «российские инженеры многоразовой ракеты хоть и смотрят на разработки американских коллег, но не повторяют за ними, а пытаются превзойти», пишет РИА Новости.

Новая многоразовая ракета-носитель, работающая на метане, сможет выводить с космодрома Восточный на низкую околоземную орбиту девять тонн груза, на геопереходную - 2,2 тонны.