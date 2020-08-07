«Берег и дно в булыжниках»: Исинбаева рассказала о неудобствах на отдыхе в Сочи

Двукратная Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Елена Исинбаева рассказала о неудобствах, с которыми пришлось столкнуться на отдыхе в Сочи.

«Берег и дно в булыжниках (позже поняла, зачем на каждом шагу продавали "мыльницы" по 200 рублей). Босыми ногами ходить по берегу неудобно», - написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Помимо этого, Исинбаева отметила, что детям приходилось с трудом заходить и выходить из моря из-за сильных волн и множества камней.

По словам легкоатлетки, за все время отдыха в Сочи она спустилась к морю только один раз.

Однако, несмотря на неудобства, весь антураж и морская атмосфера напомнили ей детство.