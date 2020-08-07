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В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока - 2»

Светлана Головина
08:09 07.08.2020
В министерстве расценивают данные меры, как серьезное посягательство на  национальный суверенитет страны.  
В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока - 2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Нильс Аннен заявил, что тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний от Соединенных Штатов являются неуместными.

По его словам, данные действия в отношении близких партнеров и союзников считаются серьезным посягательством на  национальный суверенитет страны.  

«Мы дали ясно понять нашим американским партнерам, что не допустим оказания давления на наши компании», - уточнил Аннен в интервью изданию Handelsblatt.

Помимо этого, статс-секретарь подчеркнул, что энергетическая политика Германии и Европы «будет определяться только в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

В четверг, 6 августа, стало известно, что группа членов Сената США направила письмо в адрес администрации немецкого порта Засниц, в котором говорится, что за поддержку строительства «Северного потока-2» американцы могут подвергнуть санкциям администрацию порта.

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