В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока - 2»

Статс-секретарь министерства иностранных дел Германии Нильс Аннен заявил, что тон и содержание писем с угрозами в адрес немецких компаний от Соединенных Штатов являются неуместными.

По его словам, данные действия в отношении близких партнеров и союзников считаются серьезным посягательством на национальный суверенитет страны.

«Мы дали ясно понять нашим американским партнерам, что не допустим оказания давления на наши компании», - уточнил Аннен в интервью изданию Handelsblatt.

Помимо этого, статс-секретарь подчеркнул, что энергетическая политика Германии и Европы «будет определяться только в Берлине и Брюсселе, а не в Вашингтоне».

В четверг, 6 августа, стало известно, что группа членов Сената США направила письмо в адрес администрации немецкого порта Засниц, в котором говорится, что за поддержку строительства «Северного потока-2» американцы могут подвергнуть санкциям администрацию порта.