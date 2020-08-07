Эксперт рассказал о сроках и правилах хранения чая

Каждый сорт чая, как и другие пищевые продукты, имеет свой срок годности, сообщил специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.

«Срок хранения рассыпного чая - не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше», - отметил эксперт.

Помимо этого, он подчеркнул, что, покупая чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально.

Особенность листового чая заключается в том, что после окончания срока годности в нем начинается окислительный процесс, в результате чего пропадают витамины, эфирные масла и аромат.

«После года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного», — уточнил Викулов в интервью радио Sputnik.

По словам специалиста, важно понимать, что чай очень восприимчив к различным запахам, влажности и наличию рядом хранящихся веществ, поэтому при его хранении необходимо обеспечить герметичность упаковки.

«Тара должна быть керамической, стеклянной, в худшем случае металлической. Если есть возможность сохранить покупку в вакуумной таре, это увеличит срок хранения», – добавил Викулов.

В то же время, допускается хранение чая и в картонной коробке, однако не более нескольких недель.