Эксперт рассказал о сроках и правилах хранения чая
Каждый сорт чая, как и другие пищевые продукты, имеет свой срок годности, сообщил специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов.
«Срок хранения рассыпного чая - не больше года, если он хранится в надлежащих условиях. В открытой таре срок хранения еще меньше», - отметил эксперт.
Помимо этого, он подчеркнул, что, покупая чай у неизвестного продавца, сложно говорить о его качестве изначально.
Особенность листового чая заключается в том, что после окончания срока годности в нем начинается окислительный процесс, в результате чего пропадают витамины, эфирные масла и аромат.
«После года хранения остается некий чайный напиток, но пользы от него совсем немного», — уточнил Викулов в интервью радио Sputnik.
По словам специалиста, важно понимать, что чай очень восприимчив к различным запахам, влажности и наличию рядом хранящихся веществ, поэтому при его хранении необходимо обеспечить герметичность упаковки.
«Тара должна быть керамической, стеклянной, в худшем случае металлической. Если есть возможность сохранить покупку в вакуумной таре, это увеличит срок хранения», – добавил Викулов.
В то же время, допускается хранение чая и в картонной коробке, однако не более нескольких недель.