В Бейруте спасатели МЧС обнаружили тела трех погибших

В ходе поисково-спасательной операции сотрудниками МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте были обнаружены и извлечены тела трех пострадавших от взрыва, сообщает пресс-служба ведомства.

На данный момент на территории города российские специалисты развернули мобильный госпиталь для помощи пострадавшим, который в сутки способен принимать до 150 человек.

Он оснащен всем необходимым оборудованием, включая хирургическое, реанимационное и стоматологическое.

Взрыв прогремел в порту Бейрута 4 августа. Пострадавшими оказались около пяти тысячи человек, еще многие остаются пропавшими без вести. Жертвами стали свыше сотни граждан.