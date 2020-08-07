В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое боевиков
Режим контртеррористической операции в городе Назрани был введен вечером 6 августа.
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Оперативный штаб Республики Ингушетии сообщил, что режим контртеррористической операции (КТО) в городе Назрани, отменен.
Решение о ведении режима КТО в четверг, 6 августа, с 22.25 было принято начальником регионального управления Федеральной службы безопасности России.
«В ходе КТО в Назрани и Малгобекском районе Ингушетии двое бандитов нейтрализованы, один задержан», - уточняется в сообщении Национального антитеррористического комитета.
По предварительным данным, никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.