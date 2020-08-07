В России хотят отменить транспортный налог на отечественные авто

Депутат Государственной Думы Василий Власов выступил с предложением отменить транспортный налог на отечественные автомобили. Соответствующее письмо было направлено главе министерства финансов России Антону Силуанову.

В своей инициативе депутат отметил, что российские автомобили являются самыми востребованными в стране за счет своей недорогой стоимости и объема двигателя, и, как правило, приобретают их граждане с невысоким уровнем материального достатка.

«Целесообразно было бы отменить транспортный налог на территории России на автомобили отечественных марок», - пишет РИА Новости со ссылкой на текст обращения депутата.

По словам Власова, данная инициатива станет небольшой экономической поддержкой для граждан и достаточно «существенной для отечественного автопрома».