Нет барьерам: волонтер рассказала о помощи российским специалистам в Бейруте

Для эффективной работы российским спасателям в мобильном госпитале в Бейруте была собрана команда волонтеров. Одна их них, Ая Алаитдинова, рассказала «Звезде» в чем заключается их основная задача.

«В основном мы занимаемся переводом - переводим с русского на арабский, с французского на русский, с английского на русский и обратно. Наша работа заключается в том, чтобы мы правильно распределили людей по палатам, объяснили специалистам, какая проблема у пациента, а пациентам - какие дальнейшие действия», - уточнила волонтер.

По ее словам, в случае экстренной необходимости волонтеров задействуют и в оказании медицинской помощи. На данный момент медики подготавливают их для того, чтобы проводить тестирование на наличие коронавируса.

Мощный взрыв в порту ливанской столицы прогремел вечером 4 августа. Жертвами трагедии оказались более сотни человек, еще несколько сотен тысяч получила травмы различной степени тяжести.