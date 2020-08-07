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Медицинский отряд спецназначения ЦВО завершил работу в Сирии и вернулся в Новосибирск

Павел Ремнев
06:36 07.08.2020
Военнослужащие медицинского отряда специального назначения (МОСН) Центрального военного округа (ЦВО), которые в течение нескольких месяцев оказывали помощь российским военным и населению Сирии, завершили свою работу и вернулись в Новосибирск.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Даже в свой последний день в Сирии они продолжают работать. Их самолет отправится домой  через несколько часов, но в рентгенографическом кабинете они принимают очередного пациента.

Здесь куда быстрее, чем в обычных травмпунктах при поликлиниках: на то, чтобы поставить диагноз, у врачей медицинского отряда специального назначения уходит всего несколько минут.

Часто военные медики работают в полевых условиях. Но даже если им придется принимать пациентов в надувной палатке посреди пустыни - внешние условия на качество работы никак не повлияют. Тем более, техническое оснащение везде одинаково высокого уровня.

«Вообще рентген разворачивается во вторую очередь.  Приблизительно в течение получаса готовы к работе. Десантировались, нашли свои ящики, надули палатку, занесли все, в течение 15 -20 минут это все достаем, подключаем и готовы к работе», - рассказывает начальник рентгеногорафического отделения  Дмитрий Эмбрик.

На базе есть и полноценная реанимация. Это на самый тяжелый случай: после оказания первой помощи пострадавших эвакуируют именно сюда.

«Здесь непосредственно проводятся противошоковые мероприятия, стабилизация пациента. И дальше, в зависимости от характера повреждений или заболевания, - либо на операцию, либо подготовка к эвакуации в Россию», - объясняет начальник отделения реанимации Иван Пименов.

К счастью, это случаи редкие, экстренные. Обычно к врачам обращаются с банальной простудой. Оно и понятно: на улице очень жарко – около +40. А в помещениях во всю мощь работают кондиционеры.

Несколько часов спустя начинается торжественное построение. Перед отправкой домой награждают особо отличившихся военных медиков. В этой командировке работы у них было больше, чем обычно из-за пандемии коронавируса.

«Задачи, которые отряд выполнял, значительно расширились, в том плане, что помимо работы в самом отряде, приходилось еще выполнять задачи за пределами отряда. Такие как термометрия, обследование поступающих, убывающих военнослужащих, на территорию САР. Также выезды наших врачебных бригад в места диагностики, ну и эвакуация всех больных, пострадавших, медицинский отряд. Задач было много», - отмечает Начальник медицинского отряда специального назначения  Ахмед Абдулкадыров.

А в Новосибирске отряд встречают родные и коллеги. Но прежде, чем воссоединиться с близкими, необходима обязательная термометрия. Важность этой процедуры военные медики понимают как никто другой. Четвертая командировка позади, впереди - отпуск, а потом – новые боевые задачи.

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