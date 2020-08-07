Медицинский отряд спецназначения ЦВО завершил работу в Сирии и вернулся в Новосибирск

Даже в свой последний день в Сирии они продолжают работать. Их самолет отправится домой через несколько часов, но в рентгенографическом кабинете они принимают очередного пациента.

Здесь куда быстрее, чем в обычных травмпунктах при поликлиниках: на то, чтобы поставить диагноз, у врачей медицинского отряда специального назначения уходит всего несколько минут.

Часто военные медики работают в полевых условиях. Но даже если им придется принимать пациентов в надувной палатке посреди пустыни - внешние условия на качество работы никак не повлияют. Тем более, техническое оснащение везде одинаково высокого уровня.

«Вообще рентген разворачивается во вторую очередь. Приблизительно в течение получаса готовы к работе. Десантировались, нашли свои ящики, надули палатку, занесли все, в течение 15 -20 минут это все достаем, подключаем и готовы к работе», - рассказывает начальник рентгеногорафического отделения Дмитрий Эмбрик.

На базе есть и полноценная реанимация. Это на самый тяжелый случай: после оказания первой помощи пострадавших эвакуируют именно сюда.

«Здесь непосредственно проводятся противошоковые мероприятия, стабилизация пациента. И дальше, в зависимости от характера повреждений или заболевания, - либо на операцию, либо подготовка к эвакуации в Россию», - объясняет начальник отделения реанимации Иван Пименов.

К счастью, это случаи редкие, экстренные. Обычно к врачам обращаются с банальной простудой. Оно и понятно: на улице очень жарко – около +40. А в помещениях во всю мощь работают кондиционеры.

Несколько часов спустя начинается торжественное построение. Перед отправкой домой награждают особо отличившихся военных медиков. В этой командировке работы у них было больше, чем обычно из-за пандемии коронавируса.

«Задачи, которые отряд выполнял, значительно расширились, в том плане, что помимо работы в самом отряде, приходилось еще выполнять задачи за пределами отряда. Такие как термометрия, обследование поступающих, убывающих военнослужащих, на территорию САР. Также выезды наших врачебных бригад в места диагностики, ну и эвакуация всех больных, пострадавших, медицинский отряд. Задач было много», - отмечает Начальник медицинского отряда специального назначения Ахмед Абдулкадыров.

А в Новосибирске отряд встречают родные и коллеги. Но прежде, чем воссоединиться с близкими, необходима обязательная термометрия. Важность этой процедуры военные медики понимают как никто другой. Четвертая командировка позади, впереди - отпуск, а потом – новые боевые задачи.