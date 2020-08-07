Северный ветер поднимется в столице в пятницу

В пятницу на территории столицы будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Такой прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра.

В дневное время температура воздуха будет достигать +24-26 градусов по Цельсию, а ночью упадет до +13-15 градусов.

Согласно предсказаниям синоптиков, в Москве поднимется северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что европейской и азиатской частями России на некоторое время завладеет антициклон, несущий тепло.