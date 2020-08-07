Северный ветер поднимется в столице в пятницу
Температура воздуха днем будет достигать комфортные +24-25 градусов.
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В пятницу на территории столицы будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Такой прогноз был опубликован на сайте Гидрометцентра.
В дневное время температура воздуха будет достигать +24-26 градусов по Цельсию, а ночью упадет до +13-15 градусов.
Согласно предсказаниям синоптиков, в Москве поднимется северный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.
Ранее в Гидрометцентре сообщали, что европейской и азиатской частями России на некоторое время завладеет антициклон, несущий тепло.