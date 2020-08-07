Корреспондент «Звезды» показал место работы спасателей МЧС РФ в Бейруте

Спасательная операция, организованная в области разрушенных построек на территории пострадавшего от мощнейшего взрыва Бейрута, находится в самом разгаре.

Об этом рассказал корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев, который сейчас следит за происходящим на месте событий.

Согласно его сообщению, работа по разбору завалов в бейрутском порту идет практически без перерыва. Редким исключением являются минуты тишины, которые объявляют, чтобы услышать голоса или стоны тех, кто все еще может оставаться под завалами.

К спасательным работам в местах, где уже прошли служебные собаки, в настоящее время подключилась тяжелая техника.

Деятельность российских специалистов была развернута в том числе на территории вблизи эпицентра взрыва.

В ливанской столице также была организована помощь пострадавших, которая осуществляется медиками в мобильном госпитале, способном принять 150 человек за сутки.