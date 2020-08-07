Канье Уэст признал свой провал на выборах президента США

Известный американский рэпер Канье Уэст, ранее решивший баллотироваться в президенты Соединенных Штатов, признал, что не сможет выиграть предстоящие выборы. Произошло это во время интервью журналу Forbes.

Журналист обратил внимание звезды на то, что за оставшееся время у музыканта не получится набрать число подписей, которое требуется для участия в выборах главы государства в качестве одного из кандидатов. Сотрудник издания отметил, что в некоторых штатах сбор подписей уже подошел к концу.

«Я не стану спорить с вами», - сказал ему в ответ рэпер.

Уэст также согласился, что его вступление в предварительный этап гонки требовалось, чтобы к нему перешли голоса афроамериканцев, которые были бы отданы, в ином случае, бывшему вице-президенту Джозефу Байдену.

В журнале указали, что какую бы то ни было связь с республиканскими организациями и Белым домом Уэст, заявивший, что планирует выступить независимым кандидатом, отрицает.