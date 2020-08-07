Самолет из Красноярска аварийно приземлился в Хабаровске

В аэропорту Хабаровска аварийно приземлился пассажирский самолет с 84 людьми на борту. Воздушное судно А-319 АО, принадлежащее авиакомпании «Аврора», производило перелет из Красноярска в Хабаровск.

Инцидент случился в 06.35 по местному (23.35 по московскому) времени. Согласно имеющейся на данный момент информации, никто из 77 пассажиров и 7 членов экипажа в результате посадки не пострадал, и сам самолет не был поврежден.

По предварительной версии, причиной экстренной ситуации послужила техническая неисправность. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура на своем сайте.

В настоящее время по факту случившегося производится проверка на предмет соответствия правовым нормам безопасности полетов.