Раскрыта причина резкого подорожания яблок в России

В связи с поздним сбором урожая на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в стране сейчас можно наблюдать заметное повышение цен на яблоки.

В 2020 году сроки сбора яблок были сдвинуты на две недели вперед по сравнению с обычными, что, собственно, и отразилось на изменении их цены.

Такую информацию сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства РФ.

Помимо этого, холодная весна в этом году привела к тому, что около 1% площади яблочных насаждений, а именно 0,78 тысяч гектаров, погибли.

Кроме того, как рассказали в министерстве, массовая уборка основных видов семечковых культур пока также не началась.

Ранее британские медики назвали яблоки одним из доступных и не слишком дорогостоящих фруктов, который способен помочь в профилактике болезнь мозга.