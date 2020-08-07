«С трудом сдерживали слезы»: в Москве вручили наградные документы родственникам погибших фронтовиков

В Москве в Центральном музее вооруженных сил Российской Федерации состоялась церемония вручения удостоверений к государственным наградам семьям погибших фронтовиков.

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев передал сестре участника Великой Отечественной войны красноармейца Владимира Литвинова удостоверение сразу к трем орденам: Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, Отечественной войне 1 степени. Пятого февраля 1945 года фашисты полностью отрезали батарею, но красноармеец не покинул орудия и вел стрельбу до последнего патрона.

Как рассказала сестра Литвинова Римма Чумаченко, единственной выданной брату медалью была медаль за отвагу. В интернете женщина нашла информацию о еще двух орденах, которыми был награжден ее брат. Она написала письмо в администрацию президента. Оказалось, что красноармейцу должны были выдать три ордена.

«Я нашла эти награды в интернете. Но была информация, что братьям и сестрам награды не выдают и что нужно обратиться к Верховному главнокомандующему. Я написала письмо Путину, а через два дня мне пришел ответ», - поделилась Литвинова.

Также на торжественной церемонии было передано удостоверение участника Великой Отечественной войны полковника Ивана Карпова к ордену Отечественной войны 1 степени его внуку Александру Карпову. Приказом командующего войсками 3 армии от 17 декабря 1943 года Иван Карпов был награжден за мужество и стойкость, проявленные в боях с немецкими захватчиками.

«Получать награду своего деда, который ушел из жизни в 82-м году, это очень волнительно. Когда вносили боевое знамя полка моего дедушки, мы с трудом сдерживали слезы», - признался внук Ивана Карпова.

Также удостоверение к ордену Красной Звезды на погибшего деда сержанта Михаила Волгина было торжественно передано его внуку Николаю Волгину. В течении ряда боев, начиная с прорыва сильно укрепленной обороны противника северо-западнее города Рожан 14 января 1945 года и при дальнейшем преследовании немцев по Восточной Пруссии, сержант Волгин показал себя мужественным и бесстрашным воином.

Всего за последние несколько лет военкомат Москвы передал свыше 800 наград или удостоверений к ним.