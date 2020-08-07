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«Сложность в том, как зацепиться»: Рогозин рассказал о планах отправки корабля на астероид

Анна Берестовая
03:35 07.08.2020
Глава корпорации отметил, что инженеры Роскосмоса понимают основную задачу, которую нужно решить для этого проекта.
«Сложность в том, как зацепиться»: Рогозин рассказал о планах отправки корабля на астероид
© Фото: roscosmos.ru

Уже до конца следующего десятилетия в рамках отечественных разработок, ведущихся специалистами Роскосмоса, могут быть созданы технологии посадки космического судна на поверхность астероида.

Соответствующий прогноз сообщил глава корпорации Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что задача касается посадки не просто специального аппарата, а именно космического корабля.

Гендиректор указал, что необходимо проработать сам механизм, который позволит «зацепиться за астероид», и отметил, что инженерам компании в настоящее время ясна сама задача.

«Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать», - цитируют его РИА Новости.

Рогозин отметил, что завершение разработок к 2030 году является вполне реальным. Ранее начать работу над подобным проектом планировалось в NASA, однако предпочтение было отдано деятельностью над реализацией новых полетов на Луну.

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