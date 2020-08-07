Дополнительные выходные россиянам старше 40 лет: юрист рассказал о новых поправках в Трудовой кодекс

Одиннадцатого августа в силу вступит законопроект, согласно которому у россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Им можно будет воспользоваться один раз в году. При этом у работника сохранится средняя заработная плата и рабочее место. Как полагают авторы инициативы, эта норма повысит доступность диспансеризации, а также обеспечит сохранение здоровья работающих россиян.

Новые поправки позволят убрать некоторую «неурегулированность», касающуюся граждан от 40 и до так называемого предпенсионного возраста. Об этом «Звезде» рассказал юрист Руслан Конорев.

«В принципе все давно уже было прописано. Просто они привели в порядок и убрали это несоответствие для конкретной возрастной категории - от 40 и до предпенсионеров так называемых. Здесь была неурегулированность именно по тому, сколько и когда (выходных - прим.ред) дней обязан предоставлять работодатель в год и каждый ли год», - пояснил он.

В то же время он напомнил, что право на дополнительные выходные в нашем трудовом законодательстве уже было прописано для отдельных категорий граждан. Но далеко не во всех случаях работодатель должен их оплачивать.

«Работодатель обязан определенной категории предоставить дополнительные выходные дни, но не всегда обязан оплачивать», - пояснил специалист по трудовому законодательству.

Так, например, один из родителей, опекунов или попечителей, воспитывающий ребенка-инвалида, имеет право на дополнительные четыре дня отдыха в месяц с оплатой в размере среднего заработка.

«Женщины, работающие в сельской местности, - им обязан работодатель предоставить один день в месяц без сохранения заработной платы», - указал он.

Специалист также рассказал, что бывают случаи, когда работодатель обязан предоставить дополнительное время, свободное от выполнения трудовых функций, но не в качестве лишнего выходного. Так, освобождение требуется для сотрудников сфер, где предполагается прохождение обязательного медицинского осмотра. К примеру, сферы образования. В этом случае работодатель обязан предоставить такой день, сохранив за сотрудником средний заработок и рабочее место.